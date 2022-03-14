Украина, Литва и Польша заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии РФ

Встреча представителей "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присутствовал в онлайн-режиме.

В совместной декларации стороны закрепили ряд решений и призывов к международному сообществу, в частности:

осуждение преднамеренной атаки на суверенное государство и грубое нарушение основополагающих принципов международного права, использование военной силы против мирных жителей и гражданской инфраструктуры;

чествование жертв войны среди мирных граждан и украинских военных;

подтверждение непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, стороны призвали другие страны усилить давление на Россию и расширить экономические санкции против нее, протянуть к ответственности всех причастных к преступлениям, а международные организации МАГАТЭ и ООН обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине и защиту гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Представители "Люблинского треугольника" осудили решение Беларуси присоединиться к военным действиям России.

"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении.