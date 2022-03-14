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Украина, Литва и Польша заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии РФ

Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 14 марта, состоялась встреча премьер-министров Украины, Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника". Главы правительств заключили совместную декларацию об осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Встреча представителей "Люблинского треугольника" прошла в Варшаве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль присутствовал в онлайн-режиме.

В совместной декларации стороны закрепили ряд решений и призывов к международному сообществу, в частности:

  • осуждение преднамеренной атаки на суверенное государство и грубое нарушение основополагающих принципов международного права, использование военной силы против мирных жителей и гражданской инфраструктуры;
  • чествование жертв войны среди мирных граждан и украинских военных;
  • подтверждение непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, стороны призвали другие страны усилить давление на Россию и расширить экономические санкции против нее, протянуть к ответственности всех причастных к преступлениям, а международные организации МАГАТЭ и ООН обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине и защиту гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.

Представители "Люблинского треугольника" осудили решение Беларуси присоединиться к военным действиям России.

"Подчеркиваем, что Украина принадлежит к европейской семье и ей следует предложить статус страны-кандидата сейчас, после ее заявки на вступление в Европейский Союз, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Израиле заявили, что не будут помогать России обходить санкции, которая была введена против нее из-за начавшейся войны в Украине.

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