Україна, Литва та Польша уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії РФ

Зустріч представників "Люблінського трикутника" пройшла в Варшаві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль був присутній в онлайн-режимі.

У спільній декларації сторони закріпили ряд рішень та закликів до міжнародної спільноти, зокрема:

засудження навмисної атаки на суверенну державу та грубе порушення основоположних принципів міжнародного права, використання військової сили проти мирних жителів та цивільної інфраструктури;

вшанування жертв війни серед мирних громадян та українських військових;

підтвердження невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, сторони закликали інші країни посилити тиск на Росії та розширити економічні санкції проти неї, протягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів, а міжнародні організації МАГАТЕ і ООН забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні та захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.

Представники "Люблінського трикутника" засудили рішення Білорусі приєднатися до військових дій Росії.

"Підкреслюємо, що Україна належить до європейської сім’ї і їй слід запропонувати статус країни-кандидата зараз, після її заявки на вступ до Європейського Союзу, поданої президентом України Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні.