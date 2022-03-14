Україна, Литва та Польша уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії РФ

В понеділок, 14 березня, відбулася зустріч прем'єр-міністрів України, Литви та Польщі в рамках "Люблінського трикутника". Глави урядів уклали спільну декларацію про засудження воєнної агресії з боку Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Зустріч представників "Люблінського трикутника" пройшла в Варшаві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль був присутній в онлайн-режимі.
У спільній декларації сторони закріпили ряд рішень та закликів до міжнародної спільноти, зокрема:
Крім того, сторони закликали інші країни посилити тиск на Росії та розширити економічні санкції проти неї, протягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів, а міжнародні організації МАГАТЕ і ООН забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні та захист гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення.
Представники "Люблінського трикутника" засудили рішення Білорусі приєднатися до військових дій Росії.
"Підкреслюємо, що Україна належить до європейської сім’ї і їй слід запропонувати статус країни-кандидата зараз, після її заявки на вступ до Європейського Союзу, поданої президентом України Володимиром Зеленським", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що не будуть допомагати Росії обходити санкції, що була запроваджені проти неї через розпочату війну в Україні.
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