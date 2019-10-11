Украина и Литва обсудили организацию Международной конференции по реформам в Вильнюсе

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий обсудил с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Литвы Ричардасом Дягутисом вопросы подготовки к Международной конференции по вопросам реформ в Украине, запланированной в Вильнюсе в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Украины при ЕС в Facebook.

"Встреча была посвящена обсуждению организационных аспектов подготовки Международной конференции по вопросам реформ, а также актуальным вопросам сотрудничества Украина - ЕС", - говорится в сообщении.

Ричардас Дягутис подчеркнул приоритетность проведения конференции, которую рассматривают в Вильнюсе как часть общей стратегии поддержки процесса реформ в Украине.

Точицкий, в свою очередь, поблагодарил Дягутиса за последовательную поддержку Литвой Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС, и прежде всего в контексте противостояния российской агрессии и внедрения системных реформ в государстве.

Напомним, Украина надеется, что первое заседание обновленного парламентского Комитета ассоциации Украина - Европейский союз состоится до конца 2019 года.