UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение

Автор: РБК-Украина

Украина и Кувейт запускают прямое авиасообщение. Первый полет запланирован на 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличения количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Jazeera Airways. Рейсы будут проводить дважды в неделю. С Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - в среду и субботу.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКувейтавиасообщение