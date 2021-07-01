Україна і Кувейт запускають пряме авіасполучення

"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель - Кувейт-Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні - серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямку. Сподіваюся, що вже найближчим часом, після ослаблення карантину в Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю чудову країну", - заявив заступник Міністра закордонних справ України Дмитро Сеник.

Здійснювати перельоти буде авіакомпанія Jazeera Airways. Рейси проводитимуть двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть у вівторок і п'ятницю. З Києва до Кувейту - в середу і суботу.