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Україна і Кувейт запускають пряме авіасполучення

Автор: РБК-Україна

Україна і Кувейт запускають пряме авіасполучення. Перший політ запланований на 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Вперше за багато років запускається прямий авіарейс Ель - Кувейт-Київ. Активізація ділових контактів та збільшення кількості іноземних туристів в Україні - серед пріоритетів української дипломатії на економічному напрямку. Сподіваюся, що вже найближчим часом, після ослаблення карантину в Кувейті, українські туристи також зможуть відвідати цю чудову країну", - заявив заступник Міністра закордонних справ України Дмитро Сеник.

Здійснювати перельоти буде авіакомпанія Jazeera Airways. Рейси проводитимуть двічі на тиждень. З Кувейту до Києва літатимуть у вівторок і п'ятницю. З Києва до Кувейту - в середу і суботу.

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