Украина купит у Турции дополнительную партию "Байрактаров": в Минобороны назвали сроки

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оборудования "Байрактаров", - заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в район проведения ООС.

По его словам, приобретение дополнительной партии турецких беспилотников запланировано на следующий год. При этом он подчеркнул, что "Байрактары" будут изготовлены в Турции, но считать их следует украинскими.

"Но это будут украинские "Байрактары", подчеркиваю. То есть, изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных Сил Украины", - уточнил министр.

Резников добавил, что беспилотники будут применяться для защиты независимости Украины, в том числе на основании 51 статьи Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону).