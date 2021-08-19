Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Сообщается, что на сегодняшний день судно базируется в Дании. После переоформления всех необходимых документов ледокол уже под украинским флагом прибудет в Одессу. Это может произойти в начале осени этого года.

"Для Украины приобретение "Джеймс Кларк Росс" открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", - рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Дикий добавил, что именно на этом судне первая украинская антарктическая экспедиция достигла станции "Академик Вернадский" в 1996 году.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" спустили на воду 1 декабря 1990 года. Длина ледокола - почти 100 метров, водоизмещение - 5732 тонны.