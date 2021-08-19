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Україна купила британський криголам "Джеймс Кларк Росс"

Автор: РБК-Україна

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) підписав акт про покупку криголама "Джеймс Кларк Росс" у Великої Британії. Восени судно прибуде до Одеси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАНЦ.

Повідомляється, що на сьогодні судно базується в Данії. Після переоформлення всіх необхідних документів криголам вже під українським прапором прибуде до Одеси. Це може статися на початку осені цього року.

"Для України придбання "Джеймс Кларк Росс" відкриває цілий світ нових можливостей. Останні 20 років в Україні не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також з цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, по можливості, з часом почати дослідження в Арктиці", - розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Дикий додав, що саме на цьому судні перша українська антарктична експедиція досягла станції "Академік Вернадський" в 1996 році.

Криголам "Джеймс Кларк Росс" спустили на воду 1 грудня 1990 року. Довжина криголама - майже 100 метрів, водотоннажність - 5732 тонни.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України хоче добудувати корабель "Володимир Великий", яким повинні замінити в бойовому складі Військово-Морських сил "Гетьмана Сагайдачного".

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