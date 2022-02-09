Украина кормит 400 млн человек в мире, - Минагрополитики

Как отметил министр, 20 лет назад Украина кормила только 40 млн человек в мире. "Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира", - сообщил он.

По данным Гостаможслужбы, в 2021 году экспортировано продукции аграрного сектора на сумму 27,7 млрд долларов (или 40,7% от общего экспорта товаров из Украины), что на 25% больше, чем в 2020 году.

Самыми большими частями экспорта продовольственных товаров и с/х продукции в 2021 году остались зерновые культуры, масло, семена масличных культур и жмыхи, твердые отходы от извлечения растительных жиров и масел.

Основными странами, в которых поставлялась украинская продукция, были: Китай, удельный вес которого составляла 15,5% в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, Индия - 7,1%, Нидерланды - 6,4%, Египет - 5,8%, Турция - 5,3%.