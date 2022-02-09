Україна годує 400 млн людей у світі, - Мінагрополітики

Україна претендує на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки. Вже зараз країна забезпечує харчування 400 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка у Facebook .

Як зазначив міністр, 20 років тому Україна годувала лише 40 млн людей у світі. "Сьогодні ж внесок України еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, не рахуючи наше населення. Наша стратегія розвитку до 2030 року передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу", - повідомив він.

За даними Держмитслужби, у 2021 році експортовано продукції аграрного сектору на суму 27,7 млрд доларів (або 40,7% від загального експорту товарів з України), що на 25% більше, ніж у 2020 році.

Найвагомішими частинами експорту продовольчих товарів та с/г продукції у 2021 році залишились зернові культури, олія, насіння олійних культур та макухи, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій.

Основними країнами, до яких постачалась українська агропродовольча продукція, були: Китай, питома вага якого становила 15,5% у структурі експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, Індія - 7,1%, Нідерланди - 6,4%, Єгипет - 5,8%, Туреччина - 5,3%.