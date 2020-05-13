Зеленский и президент Австрии обсудили взаимную эвакуацию граждан

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Федеральный президент Австрии поздравил Владимира Зеленского с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен, в ходе которого обсудили координацию усилий по взаимной эвакуации граждан двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что стороны выразили удовлетворение координацией действий двух государств в вопросах взаимной эвакуации граждан, которая стала примером успешной двустороннего сотрудничества по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинском, которые испытали трудности с эвакуацией", - отметил Зеленский.

В частности, было высоко отмечено гуманитарный транзит для украинцев автомобильным транспортом из других государств Европы и продления сроков их легального пребывания в Австрии без применения штрафных санкций.

Во время разговора Зеленский отметил внимание на успешной деятельности правительства Австрии в условиях распространения COVID-19.

В свою очередь, дер Беллен поздравил Зеленского с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Президент Украины поблагодарил своего коллегу за поддержку Австрии в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы.

Владимир Зеленский сообщил Александра Ван дер Беллен о развитии ситуации на Донбассе, высоко отметив неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент выразил надежду, что Австрия активно поддерживать шаги Украины в направлении евроинтеграции.

Стороны договорились обсудить возможности проведения ранее запланированных мероприятий по стабилизации ситуации с коронавирусом в обеих странах.

Напомним, ранее правительства Израиля, Финляндии и Австрии обратились к Украине по поводу трудоустройства украинских граждан.