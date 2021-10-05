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Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму, - Зеленский

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Киев, Вторник 05 октября 2021 15:08
Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Владимира Зеленского с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

"Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблее обновленную резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Украина утвердила Стратегию деоккупации Крыма и меры для ее реализации.

А Зеленский заявлял, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий, в том числе Крыма.

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Владимир Зеленский ООН Крым
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