Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции, - Кулеба

Он рассказал, что сначала МАГАТЭ собиралось ехать на Чернобыльскую станцию договариваться с россиянами о визите.

"Но мы их выровняли очень быстро и сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями. Произошли определенные коммуникации, в ходе которых россиянам объяснили, что ядерные объекты – это не игрушки и совершенно другой уровень угроз. Поэтому ситуация стабилизировалась. Но то, что Россия понесет ответственность за захватывание Чернобыльской и Запорожской атомных станций, это я вам гарантирую", - заявил Кулеба.