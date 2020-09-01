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Украина и Китай договорились наращивать сотрудничество, - МИД

Автор: Максим Зайченко

Украина и Китай договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости. Стороны также заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета.

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Об этом договорились во время видеоконференции первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и первый замглавы МИД КНР Лэ Юйчен, передает пресс-служба МИД Украины.

Среди других тем, которые были в центре внимания - дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных со времени установления дипломатических отношений политических документах", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Напомним, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время пандемии.

По данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долларов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долларов).

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