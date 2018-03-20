Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина и Катар договорились о военном, экономическом и торговом сотрудничестве

НовостиПолитика    20.03.2018 - 12:17
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре

Украина и Катар договорились о военно-техническом, экономическом и торговом сотрудничестве и содействии инвестициям. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.

"В присутствии президента Украины Петра Порошенко и Эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством государства Катар о военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между государствами.

Кроме того, в рамках визита Порошенко в Катар было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

"Подписание документа будет способствовать активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и государством Катар: избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", - говорится в сообщении.

Также сообщается о подписании соглашения относительно создания Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также о содействии и взаимной защите инвестиций.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко в Катаре обсудил возможность совместных проектов в рамках ЧМ-2022 Амбиции премьера: Гройсман отказался входить в объединенную партию власти
Теги: Порошенко Петр, Катар
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top