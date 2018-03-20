Украина и Катар договорились о военном, экономическом и торговом сотрудничестве

Украина и Катар договорились о военно-техническом, экономическом и торговом сотрудничестве и содействии инвестициям. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.

"В присутствии президента Украины Петра Порошенко и Эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством государства Катар о военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между государствами.

Начал встречу с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани. pic.twitter.com/ZCmuHnJAMs — Петр Порошенко (@poroshenko) March 20, 2018

Кроме того, в рамках визита Порошенко в Катар было подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

"Подписание документа будет способствовать активизации торгово-экономического сотрудничества между Украиной и государством Катар: избежанию двойного налогообложения, предотвращению уклонения от налогов, а также взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", - говорится в сообщении.

Также сообщается о подписании соглашения относительно создания Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также о содействии и взаимной защите инвестиций.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Университетом Катара.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко находится с рабочим визитом в Катаре.