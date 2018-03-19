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Порошенко начал официальный визит в Катар

НовостиПолитика    19.03.2018 - 17:59
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петр Порошенко (twitter.com/poroshenko)

В рамках визита Порошенко в Катара запланировано подписание ряда двусторонних документов

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в государство Катар, в рамках которого запланировано подписание ряда двусторонних документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Программой пребывания предусмотрены переговоры главы украинского государства с наивысшим политическим руководством Катара - Эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко также проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской Инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Кроме того, в рамках визита предусматривается участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко 18-20 марта 2018 года совершит государственный визит в Кувейт и Катар.

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Теги: Порошенко Петр, Катар
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