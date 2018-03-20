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Україна та Катар домовилися про військове, економічне та торговельне співробітництво

НовиниПолітика    20.03.2018 - 12:17
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко перебуває з робочим візитом у Катарі

Україна та Катар домовилися про військово-технічне, економічне та торговельне співробітництво та сприяння інвестицій. Відповідні угоди були підписані в рамках візиту президента України Петра Порошенка до Катару, повідомляє прес-служба глави держави.

"В присутності президента України Петра Порошенка та Еміра держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом держави Катар про військово-технічне співробітництво", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підписання відповідного документа сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між  державами.

Крім того, у рамках візиту Порошенка до Катару було підписано угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

"Підписання документу сприятиме активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та державою Катар: уникненню подвійного оподаткування, запобіганню ухиленню від податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про підписання угоди щодо створення Спільної комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва, а також про сприяння та взаємний захист інвестицій.

Крім того, підписано меморандум про взаєморозуміння між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Катару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко перебуває з робочим візитом у Катарі.

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Теги: Порошенко Петро, Катар
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