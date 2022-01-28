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Украина и Канада расширят Соглашение о свободной торговле, - Свириденко

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Киев, Пятница 28 января 2022 11:39
Украина и Канада расширят Соглашение о свободной торговле, - Свириденко Фото: Украина и Канада расширят Соглашение о свободной торговле (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Украина и Канада планируют обновить условия взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле между странами (CUFTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook первой вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

Свириденко обсудила с министром внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг пути совершенствования расширения торговых договоренностей.

"Отмечу, что CUFTA обеспечивает условия доступа к рынкам, более предсказуемую и прозрачную торговую среду. Так, по результатам 2021 года, объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое - с 81,3 до 160,1 млн долларов США", - написала Свириденко.

По ее словам, украинский и канадский бизнес уже сотрудничают в сфере услуг, телекоммуникаций, электронной торговле, экологических инициативах, однако глобальные изменения на международных рынках требуют обновления условий CUFTA.

"Мы должны обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса", - подчеркнула министр экономики.

Свириденко добавила, что украинское правительство и команда Офиса Президента продолжают работать над созданием сети стратегических партнеров Украины, инициируя общие проекты, способствующие росту реального сектора экономики.

"В скором времени будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Канадой и Украиной. Это хороший повод для интеграции новых положений в CUFTA, диверсификации и расширения торгового сотрудничества между Канадой и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому росту", - отметила она.

Напомним, ранее в составе украинской делегации первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко встретилась с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Брюно Ле Мэром. В ходе переговоров был поднят вопрос реализации общих стратегических инфраструктурных проектов, в том числе тех, что стартовали в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как ранее заявил замглавы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, Франция передаст Укрзализныце 130 новых грузовых электролокомотивов производства компании Alstom.

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Большая стройка Юлия Свириденко
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