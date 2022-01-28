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Французско-украинские проекты покажут результаты в ближайшие месяцы, - министр экономики

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Киев, Пятница 28 января 2022 10:09
Французско-украинские проекты покажут результаты в ближайшие месяцы, - министр экономики Фото: французско-украинские проекты покажут результаты в ближайшие месяцы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Украина совместно с Францией уже реализует ряд масштабных проектов, в частности, в сфере инфраструктуры, а связи между странами имеют потенциал для дальнейшего усиления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook первой вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

Она рассказала, что украинская делегация встретилась с главой Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром с целью обсудить возможности финансовой поддержки Украины.

"Министр Брюно Ле Мер глубоко понимает украинские реалии и сложности, вызванные внешнеполитической ситуацией. Вместе с тем, в последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптивность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны - почти 200 млрд долларов", - написала Свириденко.

По ее словам, во Франции отмечают прогресс, который Украина совершила в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры и реформе государственного сектора.

"Для обеспечения постоянства этих успехов нам необходима поддержка таких стратегических партнеров Украины, как Французская Республика. В приоритете - общие проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры и доступ к льготному финансированию. Работаем командой Правительства и Офиса Президента Украины для скорейшего осуществления уже согласованных проектов и открытия новых отраслей уже во второй половине этого года", - отметила министр экономики.

Это сотрудничество может показать результат уже в ближайшие месяцы, добавила Свириденко. Так, согласованы совместные инфраструктурные проекты по обновлению парка электровозов для "Укрзализныци", строительству концессионных дорог и модернизации авиационной отрасли, которые стартовали в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Другим направлением сотрудничества является продвижение ядерной энергетики и реализация проектов термомодернизации.

"Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту нашего государства от российской агрессии. Как политические заявления, так и реальные действия руководства Французской Республики свидетельствуют о неизменяемости и последовательности позиции наших партнеров", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что Франция передаст "Укрзализныце" 130 новых грузовых электролокомотивов производства компании Alstom.

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