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Україна та Канада розширять Угоду про вільну торгівлю, - Свириденко

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 11:39
Україна та Канада розширять Угоду про вільну торгівлю, - Свириденко Фото: Україна та Канада розширять Угоду про вільну торгівлю (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Україна та Канада планують оновити умови Угоди про вільну торгівлю між країнами (CUFTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook першої віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Свириденко обговорила із міністеркою зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг шляхи розширення існуючих торговельних домовленостей.

"Зазначу, що CUFTA забезпечує умови доступу до ринків, більш передбачуване і прозоре торгове середовище. Так, за результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів у Канаду зріс майже вдвічі - з 81,3 до 160,1 млн доларів США", - написала Свириденко.

За її словами, український та канадський бізнес вже співпрацюють у сфері послуг, телекомунікацій, електронній торгівлі, екологічних ініціативах, проте глобальні зміни на міжнародних ринках вимагають оновлення умов CUFTA.

"Ми маємо забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо - для підприємств малого та середнього бізнесу", - підкреслила міністр економіки.

Свириденко додала, що український уряд та команда Офісу президента продовжують працювати над створенням мережі стратегічних партнерів України, ініціюючи спільні проєкти, які сприяють зростанню реального сектору економіки.

"Незабаром відзначатиметься 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Канадою та Україною. Це гарний привід для інтеграції нових положень у CUFTA, диверсифікації та розширення торговельної співпраці між Канадою та Україною, що сприятиме довготривалому економічному зростанню", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше у складі української делегації перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко зустрілася з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером. У ході переговорів було порушено питання реалізації спільних стратегічних інфраструктурних проєктів, зокрема тих, що стартували в Україні в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як раніше заявив заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, Франція передасть Укрзалізниці 130 нових вантажних електротягів виробництва компанії Alstom.

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Велике будівництво Юлія Свириденко
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