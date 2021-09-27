Украина и Канада пересмотрят соглашение о свободной торговле

Так, главой украинской делегации назначен первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко.
Также в состав делегации вошли:
заместитель министра экономики Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка,
директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,
главный специалист Отдела по международным вопросам и европейской интеграции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Воронов,
главный специалист отдела правового обеспечения международного финансово экономического сотрудничества Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Инна Гречушкина,
директор Департамента многосторонних и двухсторонних торговых соглашений Министерства экономики Украины Александр Жемойда;
начальник Управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин,
заместитель директора юридического департамента Министерства экономики Украины Денис Линиченко,
директор Директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева,
генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Дмитрий Олейник,
директор Третьего территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Игорь Прокопчук.