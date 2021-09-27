Україна і Канада переглянуть угоду про вільну торгівлю

Так, головою української делегації призначено першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Олексій Любченко.
Також до складу делегації увійшли:
заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка,
директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва,
головний спеціаліст відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександр Воронов,
головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово економічного співробітництва управління правової експертизи договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Інна Гречушкіна,
директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України Олександр Жемойда;
начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин,
заступник директора Юридичного департаменту Міністерства економіки України Денис Лініченко,
директор директорату Європейської інтеграції Мінцифри Гульсанна Мамедієва,
генеральний директор Директорату з питань економічної політики офісу президента Дмитро Олійник,
директор третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ігор Прокопчук.