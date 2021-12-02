Украина и Канада обсудили ужесточение санкций против России в случае новой агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо угрозу со стороны России. Главы государств выступили за усиление санкционного давления на Москву в случае новой агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ходе беседы Зеленский рассказал Трюдо о ситуации на границе Украины с Россией. Лидеры пришли к единому мнению о российской угрозе, связанной с риском дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Главы государств отметили важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного сообщества на фоне угрозы российской агрессии.

"В связи с этим стороны согласились с необходимостью выработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении.