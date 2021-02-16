Украина и Канада намерены расширить Соглашение о свободной торговле

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, безопасности, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Гарно за работу канадской тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

"Канада не на словах, а в действительности помогает укреплять сектор безопасности и обороны Украины. Канадские инструкторы миссии UNIFIER делятся важным опытом и практиками для трансформации наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Это пример сотрудничества близких партнеров", - заявил он.

Также министры приветствовали начало деятельности украинской-канадской рабочей группы по вопросам мобильности для усиления человеческих связей. Кулеба предложил провести в марте первое заседание группы. Также он подтвердил заинтересованность Украины в заключении двустороннего соглашения о молодежных обменах.

Кроме того, глава МИД Украины пригласил Канаду принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится уже в этом году. При этом Кулеба рассказал Гарно о приоритетах деятельности платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудили противодействие пандемии и вакцинацию населения.

Кроме этого, министры заявили о важности координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном относительно катастрофы рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.