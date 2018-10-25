ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина изучает опыт Хорватии по реинтеграции оккупированной территории

Новости » Политика    25.10.2018 - 23:14
Фото: заседание представителей МИД Украины и Хорватии (mfa.gov.ua)
Фото: заседание представителей МИД Украины и Хорватии (mfa.gov.ua)

Хорватия подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины

Украина изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории. Об этом шла речь в ходе второго заседания украинско-хорватской рабочей группы по сотрудничеству под председательством замглавы МИД Украины Василия Боднара и госсекретаря МИД Хорватии Здравки Бушича, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Как отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве, на заседании обсудили перспективы развития двустороннего политического диалога и механизм применения в Украине хорватского опыта реинтеграции временно оккупированной территории, прежде всего - обеспечение социальной защиты населения, информационной работы, восстановление инфраструктуры и разминирование.

"Хорватская сторона подтвердила поддержку официальным Загребом евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины и выразила готовность всесторонне способствовать нашему государству в реализации начатых реформ", - сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что в заседании также приняли участие заместитель министра науки и образования Хорватии Ивана Франич и украинские и хорватские эксперты.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко со специальным представителем Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса в ходе встречи в Вашингтоне. 

 

В ОБСЕ заявили, что не увидели прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе Европарламент предлагает назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу
Новости Украины ДонбассКрымХорватия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь