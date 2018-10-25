Украина изучает опыт Хорватии по реинтеграции оккупированной территории

Фото: заседание представителей МИД Украины и Хорватии (mfa.gov.ua)

Хорватия подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины

Украина изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории. Об этом шла речь в ходе второго заседания украинско-хорватской рабочей группы по сотрудничеству под председательством замглавы МИД Украины Василия Боднара и госсекретаря МИД Хорватии Здравки Бушича, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Как отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве, на заседании обсудили перспективы развития двустороннего политического диалога и механизм применения в Украине хорватского опыта реинтеграции временно оккупированной территории, прежде всего - обеспечение социальной защиты населения, информационной работы, восстановление инфраструктуры и разминирование.

"Хорватская сторона подтвердила поддержку официальным Загребом евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины и выразила готовность всесторонне способствовать нашему государству в реализации начатых реформ", - сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что в заседании также приняли участие заместитель министра науки и образования Хорватии Ивана Франич и украинские и хорватские эксперты.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко со специальным представителем Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса в ходе встречи в Вашингтоне.