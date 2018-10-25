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Україна вивчає досвід Хорватії з реінтеграції окупованої території

Новини » Політика    25.10.2018 - 23:14
Фото: засідання представників МЗС України та Хорватії (mfa.gov.ua)
Фото: засідання представників МЗС України та Хорватії (mfa.gov.ua)

Хорватія підтвердила підтримку євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України

Україна вивчає досвід Хорватії у сфері деокупації та реінтеграції окупованої території. Про це йшлося під час другого засідання українсько-хорватської Робочої групи зі співробітництва під головуванням заступника голови МЗС України Василя Боднара та державного секретаря МЗС Хорватії Здравки Бушича, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.

Як зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві, на засіданні обговорили перспективи розвитку двостороннього політичного діалогу та механізм застосування в Україні хорватського досвіду реінтеграції тимчасово окупованої території, передусім з точки зору забезпечення соціального захисту населення, інформаційної роботи, відбудови інфраструктури та розмінування.

"Хорватська сторона підтвердила підтримку офіційним Загребом євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України та висловила готовність всебічно сприяти нашій державі у реалізації започаткованих реформ", - повідомили в МЗС України.

Зазначається, що у засіданні також взяли участь заступник міністра науки і освіти Хорватії Івана Франич та українські й хорватські експерти.

Нагадаємо, на початку вересня президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили ситуацію з безпекою на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.
 

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