Украина и Израиль заявили о важности скорейшего подписания соглашения о ЗСТ

Порошенко также выразил беспокойство из-за недопуска граждан Украины в Израиль

Украина и Израиль заявили о важности скорейшего подписания соглашения о свободной торговле между странами. Об этом шла речь в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, Порошенко акцентировал внимание на активизации политического диалога с Израилем, а также отметил, что надеется на его продолжение. В ходе встречи, как сообщается, обсуждалась интенсивное торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Израилем. Кроме того, собеседники отметили значительные перспективы для его дальнейшего развития.

"В связи с этим договорились о необходимости скорейшего подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко выразил обеспокоенность из-за недопуска граждан Украины в Израиль, несмотря на существование безвизового режима. В частности, Порошенко призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере.

Напомним, 1 августа текущего года Украина и Израиль завершили юридическую проверку текста соглашения о запуске зоны свободной торговли (ЗСТ). В частности, стороны согласовали текст 12-ти разделов и приложений проекта соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предполагает международная практика заключения соответствующих межправительственных договоров.