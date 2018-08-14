Україна та Ізраїль заявили про важливості якнайскорішого підписання угоди про ЗВТ

Порошенко також висловив занепокоєння через недопуск громадян України до Ізраїлю

Україна та Ізраїль заявили про важливості якнайскорішого підписання угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це йшлося у ході зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром з питань охорони навколишнього середовища, міністром у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, Порошенко акцентував на активізації політичного діалогу з Ізраїлем, а також зазначив, що сподівається на його продовження. У ході зустрічі, як повідомляється, обговорювалася інтенсивна торговельно-економічну співпраця між Україною та Ізраїлем. Крім того, співрозмовники відзначили значні перспективи для її подальшого розвитку.

"У зв’язку з цим домовились про необхідність якнайскорішого підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Порошенко висловив занепокоєння через недопуск громадян України до Ізраїлю, незважаючи на існування безвізового режиму. Зокрема, Порошенко закликав ізраїльську сторону вжити всіх можливих заходів для поліпшення ситуації у цій сфері.

Нагадаємо, 1 серпня поточного року Україна та Ізраїль завершили юридичну перевірку тексту угоди про запуск зони вільної торгівлі (ЗВТ). Зокрема, сторони узгодили текст 12-ти розділів і додатків проекту угоди, а також погодили застосування термінів, як це передбачає міжнародна практика укладення відповідних міжурядових договорів.