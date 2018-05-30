Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина и Израиль договорились как можно скорее ратифицировать соглашение о свободной торговле

НовостиЭкономика    30.05.2018 - 12:08
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парубий считает, что Украина достигла значительных успехов в экономике в сотрудничестве с Израилем

Украина и Израиль договорились как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран ратифицировать соглашение о свободной торговле между странами. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, глава ВР подчеркнул, что Украина в сотрудничестве с Израилем в экономической сфере достигла значительных успехов, особенно за последний период.

"Мы не так давно виделись со спикером парламента Израиля в Украине. В этот период состоялась серьезная активизация по доработке соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. И сейчас речь идет фактически о неделях, когда будет технически завершена работа над данным соглашением, и когда и Украина и Израиль это соглашение смогут ратифицировать", - сказал Парубий.

Спикер украинского парламента считает, что это будет очень важным шагом в экономических отношениях между государствами.

"Я уверен, это будет очень важный шаг в экономических отношениях между Украиной и Израилем. Это наша ближайшая перспектива. Мы договорились, что приложим все усилия, чтобы документ, который нарабатывался много лет, соответственно ратифицировать как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран и довести до завершающего результата", - подчеркнул он.

Напомним, Парубий отметил важность сотрудничества Украины и Израиля в сфере оборонного вооружения.

Парубий завтра отправится с официальным визитом в Израиль Украина заинтересована в углублении межпарламентского диалога с Эстонией
Теги публикации: Андрей Парубий, Израиль, свободная торговля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top