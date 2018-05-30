Украина и Израиль договорились как можно скорее ратифицировать соглашение о свободной торговле

Парубий считает, что Украина достигла значительных успехов в экономике в сотрудничестве с Израилем

Украина и Израиль договорились как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран ратифицировать соглашение о свободной торговле между странами. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, глава ВР подчеркнул, что Украина в сотрудничестве с Израилем в экономической сфере достигла значительных успехов, особенно за последний период.

"Мы не так давно виделись со спикером парламента Израиля в Украине. В этот период состоялась серьезная активизация по доработке соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. И сейчас речь идет фактически о неделях, когда будет технически завершена работа над данным соглашением, и когда и Украина и Израиль это соглашение смогут ратифицировать", - сказал Парубий.

Спикер украинского парламента считает, что это будет очень важным шагом в экономических отношениях между государствами.

"Я уверен, это будет очень важный шаг в экономических отношениях между Украиной и Израилем. Это наша ближайшая перспектива. Мы договорились, что приложим все усилия, чтобы документ, который нарабатывался много лет, соответственно ратифицировать как можно быстрее на уровне парламентов обеих стран и довести до завершающего результата", - подчеркнул он.

Напомним, Парубий отметил важность сотрудничества Украины и Израиля в сфере оборонного вооружения.