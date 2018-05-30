Україна та Ізраїль домовилися якнайшвидше ратифікувати угоду про вільну торгівлю

Парубій вважає, що Україна досягла значних успіхів в економіці у співпраці з Ізраїлем

Україна та Ізраїль домовилися якнайшвидше на рівні парламентів обох країн ратифікувати угоду про вільну торгівлю між країнами. Про це заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Так, голова ВР підкреслив, що Україна у співпраці з Їзраїлем в економічній сфері досягла значних успіхів, особливо за останній період.

"Ми не так давно бачились зі спікером парламенту Ізраїлю в Україні. У цей період відбулась серйозна активізація щодо доопрацювання угоди про вільну торгівлю між Україною і Ізраїлем. І зараз мова йде фактично про тижні, коли буде технічно завершена робота над цією угодою, і коли і Україна, і Ізраїль цю угоду зможуть ратифікувати", - сказав Парубій.

Спікер українського парламенту вважає, що це буде дуже важливим кроком в економічних відносинах між державами.

"Я впевнений, це буде дуже важливий крок в економічних відносинах між Україною і Ізраїлем. Це наша найближча перспектива. Ми домовились, що докладемо усіх зусиль, щоб документ, який напрацьовувався багато років, відповідно ратифікувати якнайшвидше на рівні парламентів обох країн і довести до завершального результату", - підкреслив він.

Нагадаємо, Парубій наголосив на важливості співпраці України та Ізраїлю в сфері оборонного озброєння.