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Украина изменила правила пересечения границы

Автор: Анастасия Рокитна

Правила пересечения границы в Украине изменили. Людей с инвалидностью будут пропускать вне очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью", который предусматривает изменения в правилах пересечения границы.

Теперь смогут вне очереди пересекать границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированные территории:

  • люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы,
  • лица с инвалидностью I группы,
  • лица, их сопровождающие.
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Граница с Украиной