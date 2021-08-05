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Україна змінила правила перетину кордону

Автор: Анастасія Рокитна

Правила перетину кордону в Україні змінили. Людей з інвалідністю пропускатимуть позачергово.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", який передбачає зміни у правилах перетину кордону.

Тепер зможуть позачергово перетинати кордон України та контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території:

  • люди з інвалідністю, котрі їдуть на лікування та мають відповідні документи,
  • особи з інвалідністю І групи,
  • особи, що їх супроводжують.
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Кордон з Україною