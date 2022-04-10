Україна може в червні отримати статус кандидата на вступ до ЄС, - Маасікас
Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу вже в червні 2022 року. Але рішення має прийматися одноголосно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави представництва ЄС Матті Маасікаса для Postimees.
"Зараз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я думаю, що це (отримання статусу, - ред.) станеться в червні", - зазначив він.
За його словами, країни-учасниці Євросоюзу повинні з'ясувати, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям.
"Зараз немає сенсу спекулювати, що це буде за оцінка... Я також не можу передбачити, що держави-члени скажуть з цього питання. Все, що пов'язано з розширенням Європейського союзу, вимагає одностайності. Це рішення було б величезним кроком", - додав Маасікас.
Нагадаємо, цього тижня Єврокомісія передала Україні опитувальник, який є одним з процедурних етапів для отримання статусу кандидата. Президент Володимир Зеленський обіцяв, що його заповнять протягом декількох днів.
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