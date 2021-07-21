UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина и Италия продлили признание водительских прав

Автор: РБК-Украина

В Риме 20 июля было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

  • легально проживают в Италии;
  • являются резидентами страны менее четырех лет;
  • имеют действительные украинские водительские права.

"Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаИталияводительские права