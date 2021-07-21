Украина и Италия продлили признание водительских прав

В Риме 20 июля было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские удостоверения водителя вновь признаются в Италии. Договоренность будет действовать в течение пяти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини.
Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:
"Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июня в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.