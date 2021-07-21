Україна та Італія продовжили визнання водійських прав

У Римі 20 липня було підписано міжурядову угоду, згідно з якою українські посвідчення водія знову визнаються в Італії. Домовленість діятиме протягом п'яти років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Угоду підписали Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр постійної інфраструктури та мобільності Італії Енріко Джованіні.
Дія Угоди поширюється на громадян України, які:
"Угода укладена строком на 5 років, набуде чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 червня в Італії перестали визнавати українські водійські права, оскільки між країнами втратила чинність відповідна угода. Угода була підписана в 2015 році.