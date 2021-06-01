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Украина и Италия в июне продолжат признание водительских удостоверений

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Италия планируют продлить действие соглашения о признании украинских водительских удостоверений. Соглашение будет на повестке дня встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в июне 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МВД.

Как рассказали в министерстве, новая редакция соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя сейчас на завершающей стадии согласования соответствующими министерствами Украины и Италии.

Это соглашение, отмечают в МВД, призвано обеспечить гарантирование прав граждан обоих государств на упрощенную конвертацию их национальных удостоверений.

В МВД пояснили, что заключенное в 2015 году соглашение с Италией было временным, только на 5 лет, поскольку Украина не является членом ЕС. Однако в этом соглашении есть пункт, который предусматривает "продление срока действия этого соглашения, во избежание, даже временного, прекращение обмена водительских удостоверений".

Напомним, с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.

Добавим, недавно украинцы получили возможность обменять водительские права в Британии без сдачи экзаменов.

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