Украина и Италия в июне продолжат признание водительских удостоверений

Украина и Италия планируют продлить действие соглашения о признании украинских водительских удостоверений . Соглашение будет на повестке дня встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в июне 2021 года.

Как рассказали в министерстве, новая редакция соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя сейчас на завершающей стадии согласования соответствующими министерствами Украины и Италии.

Это соглашение, отмечают в МВД, призвано обеспечить гарантирование прав граждан обоих государств на упрощенную конвертацию их национальных удостоверений.

В МВД пояснили, что заключенное в 2015 году соглашение с Италией было временным, только на 5 лет, поскольку Украина не является членом ЕС. Однако в этом соглашении есть пункт, который предусматривает "продление срока действия этого соглашения, во избежание, даже временного, прекращение обмена водительских удостоверений".