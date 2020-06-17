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Україна випробувала ракети для знищення бойових кораблів

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 17:54
Україна випробувала ракети для знищення бойових кораблів
Фото: випробування комплексу "Нептун" (armyinform)

Ракети "Нептун" здатні знищити крейсери, есмінці і фрегати

Українські військові провели успішні випробування ракетного комплексу "Нептун". Ці ракети здатні знищити бойові кораблі класів крейсер, есмінець і фрегат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Повідомляється, що стрільби з бойовою частиною успішно пройшли на полігоні "Алібей" в Одеській області. Ракетний комплекс Р-360 "Нептун" розроблено для стримування російської агресії в акваторії Чорного і Азовського морів.

Даний комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет. А також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати цілі в складних метеорологічних умовах при активній вогневій і радіоелектронній протидії.

В Генштабі підкреслюють, що ракети керовані і практично непомітні для радарів супротивника.

17 червня на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Середа, 17 червня 2020 р.

Нагадаємо, випробування крилатих ракет "Нептун" проводилися і раніше, у квітні в Одеській області така ракета вразила надводну мішень на відстані близько 100 км.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Збройні сили Україниракетаиспытания
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