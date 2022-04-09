UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина использует современные технологии для поиска военных преступников из РФ, - Федоров

Фото: идентифицировать оккупантов в Украине помогает технология распознавания лиц (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине используют технологии распознавания лиц и искусственный интеллект для поиска российских военных преступников. Они уже помогли установить личности многих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Используется подобная технология. Есть несколько решений. На самом деле уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене", - сказал Федоров, отвечая на вопрос об использовании технологии распознавания лиц для поиска российских оккупантов.

По его словам, за короткое время удалось установить всю информацию об этих военных преступниках. Профили оккупантов в соцсетях помогают узнать, где и с кем они служат и живут.

"На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решается", - добавил Федоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать все российских военных преступников, зверствовавших в Киевской области.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство цифровой трансформацииМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВойна в Украине