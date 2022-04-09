RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна використовує сучасні технології для пошуку військових злочинців з РФ, - Федоров

Фото: ідентифікувати окупантів в Україні допомагає технологія розпізнавання осіб (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні використовують технології розпізнавання облич і штучний інтелект для пошуку російських військових злочинців. Вони вже допомогли встановити особи багатьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Використовується подібна технологія. Є кілька рішень. Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували цивільних людей в Бучі та Ірпені", - сказав Федоров, відповідаючи на питання про використання технології розпізнавання осіб для пошуку російських окупантів.

За його словами, за короткий час вдалося встановити всю інформацію про цих військових злочинців. Профілі окупантів у соцмережах допомагають дізнатися, де і з ким вони служать і живуть.

"На сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив в об'єктив. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в Інтернеті і кількість камер в містах і будинках, це питання дуже швидко вирішується", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти і покарати всіх російських військових злочинців, звірствували в Київській області.

Війна Росії проти України триває 45-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство цифрової трансформаціїМихайло ФедоровЗбройні сили УкраїниВійна в Україні