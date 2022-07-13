Украина использует на фронте французский ПЗРК Mistral: основные характеристики

зенитная управляемая ракета (ОКР) помещена в одноразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК), к которому перед совершением выстрела подсоединяется электронное пусковое устройство;
пусковой блок содержит аппаратуру определения «свой-чужой», а также тепловизионный прицел для стрельбы в ночных условиях. Для удобного пуска комплекс размещается на треноге с сиденьем стрелка-оператора;
непосредственно управляемая ракета состоит из корпуса, инфракрасной головки самонаведения (ГСН), электронной аппаратуры наведения и электрических серводвигателей для управления.
общая масса - 50 кг.
Схема действия
для приведения ПЗРК Mistral в боевое положение хватает около 1 минуты;
время перезарядки комплекса составляет 30 секунд, а время старта ракеты по нажатию на спуск составляет 3–5 секунд;
после чего стартовый двигатель выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера с начальной скоростью 40 м/с;
при этом раскрываются плоскости стабилизатора и аэродинамические рули, которыми осуществляется управление ракетой в полете. Маршевый двигатель включается на расстоянии примерно 15 м от пусковой установки и разгоняет ракету до максимальной скорости 2,6 Маха (почти 2762 км/ч). Поэтому неудивительно, что ракете хватает всего 6 секунд, чтобы добиться воздушной цели в радиусе 4 километров.
головка самонаведения ракеты ПЗРК Mistral способна захватывать и сопровождать целые типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" - более 4 км даже на встречных курсах. Для достижения высокой чувствительности ГСН применяется охлаждение приемника сигнала (баллон с хладагентом крепится к пусковому механизму). Такая конструкция позволяет значительно увеличить точность наведения ракеты на цель;
погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр;
подрыв на таком расстоянии от цели осколочно-фугасной боевой части ракеты массой 3 кг, содержащей несколько десятков вольфрамовых шаров, приводит к гарантированному поражению воздушного объекта.