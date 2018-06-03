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Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соціальне забезпечення

НовиниПолітика    03.06.2018 - 13:31
Фото: Петро Порошенко в Іспанії (twitter.com/poroshenko)
Фото: Петро Порошенко в Іспанії (twitter.com/poroshenko)

Угода дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців в Іспанії

Україна та Іспанія підпишуть нову угоду про соціальне забезпечення, що дозволить зняти проблемні питання у сфері захисту українців у цій країні. Про це в Кафедральному соборі Мадрида заявив президент України Петро Порошенко.

"Мій візит до Іспанії - перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередній 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців в Іспанії", - зазначив Порошенко.

 

Нагадаємо, раніше Україна та Іспанія обговорили інвестиційне співробітництво в рамках великої приватизації. Порошенко перебуватиме з офіційним візитом у цій країні до 4 червня.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, соглашение, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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