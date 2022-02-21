Украина – Испания: матч отбора к баскетбольному ЧМ-2023 перенесен

Сборная Украины по баскетболу не сможет принять Испанию в Киеве 27 февраля. Поединок перенесли на лето.
Эту информацию Федерация баскетбола Украины подтвердила в комментарии РБК-Украина.
Матч квалификации к Мундиалю-2023 сыграют позже. Такое решение приняла ФИБА на фоне нестабильной ситуации безопасности из-за угрозы российского вторжения в Украину.
Поединок Украина – Испания сыграют летом, в следующее окно для матчей сборных. Предварительно встреча состоится в начале июля.
Таким образом, в феврале "сине-желтые" проведут всего один матч квалификации. 24 февраля в Кордове украинские баскетболисты будут противостоять Испании на выезде.
В группе G второго раунда отбора на чемпионат мира-2023 сыграли 2 тура. Сборная Украины уступила грузинам на выезде (83:88) и одолела Северную Македонию дома (78:61) и занимает 3-е место в квартете.
В следующий раунд квалификации выходят по три лучших команды из группы. Всего ФИБА сформировала восемь отборочных групп.
Напомним, что Матч всех звёзд НБА завершился триумфом команды Леброна Джеймса.
К слову, раньше подвели итоги спортивной недели в Украине и мире.