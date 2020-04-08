ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Исландия ускорят подготовку к запуску прямого авиасообщения

Новости » Политика     08.04.2020 - 19:26
Украина и Исландия ускорят подготовку к запуску прямого авиасообщения
Иллюстративное фото (Pixabey)

Стороны готовятся подписать новое соглашение  

Украина и Исландия договорились ускорить подготовку к запуску прямого авиасообщения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с исландским коллегой Гудлаугуром Топ Тордарсоном.

"Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины, а также санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией. Отметим, на сегодня из-за пандемии коронавируса в мире количество перелетов сокращено до минимуму, Украина вообще отменила все пассажирские регулярные перелеты.

В Ryanair не ожидают возобновления рейсов до июня
Новости Украины Исландияавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь