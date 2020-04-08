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Україна та Ісландія прискорять підготовку до запуску прямого авіасполучення

Новини » Політика     08.04.2020 - 19:26
Україна та Ісландія прискорять підготовку до запуску прямого авіасполучення
Ілюстративне фото (Pixabey)

Сторони готуються підписати нову угоду

Україна та Ісландія домовилися прискорити підготовку до запуску прямого авіасполучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з ісландським колегою Гудлаугуром Топ Тордарсоном.

"Міністри підтвердили зацікавленість у прискоренні підготовки до підписання важливих для подальшої активізації двостороннього співробітництва та міжлюдських контактів документів: Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також Угоди про повітряне сполучення", - йдеться в повідомленні.

Тордарсон зазначив, що його країна як член НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України, а також санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною. Зазначимо, на сьогодні через пандемію коронавірусу у світі кількість перельотів скорочено до мінімуму, Україна взагалі скасувала всі пасажирські регулярні перельоти.

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