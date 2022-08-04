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Україна шукає прямого діалогу з главою Китаю, - Зеленський

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 03:29
Україна шукає прямого діалогу з главою Китаю, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна шукає можливості напряму поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю газеті South China Morning Post.

Газета зазначає, що це перше інтерв'ю президента України азійському ЗМІ з початку російського вторгнення. Китайські журналісти здзвонилися із Зеленським по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було ніякої розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.

Зеленський закликав Китай використовувати свій величезний політичний та економічний вплив на Росію, щоб покласти край бойовим діям.

"Це дуже потужна держава. Це потужна економіка... Тому він може політично, економічно впливати на Росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН", - цитує Зеленського видання.

Нагадавши, Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої відносини з Росією.

Раніше лідери країн G7 закликали Китай натиснути на РФ, щоб та припинила війну проти України.

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