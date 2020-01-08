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Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 13:25
Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Стороны обменялись соболезнованиями в связи с трагедией

Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп, которые расследуют крушение украинского самолета в Иране, произошедшее утром 8 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

Так, глава украинского внешнеполитического ведомства провел беседу со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом относительно катастрофы самолета авиакомпании МАУ, совершавшего рейс из Тегерана в Киев. Стороны выразили соболезнования в связи с трагедией.

"Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране", - заявил Пристайко.

Украина и Иран договорились о координации в расследовании аварии самолета МАУ

Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что к расследованию причин авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране будут привлечены представители стран, чьи граждане стали жертвами трагедии. Он подчеркнул, что привлечение к расследованию пострадавших стран, предусмотрено международными нормами.

Кроме того, Офис генерального прокурора Украины начал расследование крушения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране. Прокуратура расследует нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.

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