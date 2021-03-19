Украина интегрирует крымскотатарский язык в цифровые платформы. Начнет с "Википедии"

Сообщается, что замминистра Снавера Сейтхалилев провел встречу с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антоном Процюком, программным менеджером государственного учреждения "Украинский институт" Ксенией Калиной, крымскотатарской молодежью и активистами.

На встрече обсуждали начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке. Минреинтеграции для этого планирует использовать методику привлечения общественности к созданию текстов.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" - это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризировать его за пределами этнической группы", - отметил Сейтхалилев.