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Украина интегрирует крымскотатарский язык в цифровые платформы. Начнет с "Википедии"

Автор: РБК-Украина

Украина намерена интегрировать крымскотатарский язык в цифровые платформы. Ожидается, что в ближайшее время начнется наполнение статей "Википедии" на этом языке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что замминистра Снавера Сейтхалилев провел встречу с администратором раздела "Википедия" на украинском языке и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антоном Процюком, программным менеджером государственного учреждения "Украинский институт" Ксенией Калиной, крымскотатарской молодежью и активистами.

На встрече обсуждали начало работы над наполнением и переводом онлайн-энциклопедии "Википедия" текстами на крымскотатарском языке. Минреинтеграции для этого планирует использовать методику привлечения общественности к созданию текстов.

"Интеграция крымскотатарского языка в современные цифровые платформы является одним из важных элементов ее развития и популяризации, а "Википедия" - это очень мощный инструмент в этом направлении. Такой подход будет способствовать изучению и использованию крымскотатарского языка представителями коренного крымскотатарского народа, а также популяризировать его за пределами этнической группы", - отметил Сейтхалилев.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило, что на оккупированном полуострове запрещают украинский и крымскотатарский языки.

Также ранее СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой.

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