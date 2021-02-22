ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках

Новина українською → Крым, Понедельник 22 февраля 2021 11:19
"Власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках Фото: люди (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Оккупационные власти Крыма нарушают право жителей полуострова разговаривать на родном для них языке. В частости там запрещают украинский и крымскотатарский языки.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили использовать украинский, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что хоть оккупационная администрация называет крымскотатарский язык одним из официальных языков, реальных возможностей его использования и развития на Крымском полуострове нет.

В Представительстве президента Украины в АР Крым выразили уверенность, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и снова можно будет "говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках".

Напомним, вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Украина планирует обратиться к ЕС для введения новых санкций против Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество язык
NEWS
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ