"Власти" Крыма запрещают говорить на украинском и крымскотатарском языках

Оккупационные власти Крыма нарушают право жителей полуострова разговаривать на родном для них языке. В частости там запрещают украинский и крымскотатарский языки.

"Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили использовать украинский, уничтожают украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечают, что хоть оккупационная администрация называет крымскотатарский язык одним из официальных языков, реальных возможностей его использования и развития на Крымском полуострове нет.

В Представительстве президента Украины в АР Крым выразили уверенность, что наступит день, когда над Крымом снова будет развеваться украинский флаг и снова можно будет "говорить, слушать и смотреть на украинском, крымскотатарском и других языках".