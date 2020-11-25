Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе. В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными.
Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.
Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть вопросы:
Напомним, Леонид Кравчук предложил в ТКГ до конца этого года провести встречу лидеров "нормандской четверки".
Кроме того, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил 11 человек для обмена с Россией до конца.
Однако оккупационная власть на Донбассе уже заявила, что обмен пленными не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в ТКГ.
Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, ссылаясь на Кравчука, что Украина собиралась вернуть в рамках обмена всех на всех из России до 100 человек - военнослужащих и сотрудников украинских спецслужб, которые попали в плен. Это должно произойти до встречи лидеров государств Нормандского формата.