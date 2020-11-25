ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе

Киев, Среда 25 ноября 2020 20:18
Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе
Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе. В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.

Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть вопросы:

  • разблокировки российской стороной работы КПВВ,
  • финализации договоренности о девятнадцать участков разминирования,
  • финализации договоренности о четырех новых участка разведения,
  • обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
  • доступа гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Напомним, Леонид Кравчук предложил в ТКГ до конца этого года провести встречу лидеров "нормандской четверки".

Кроме того, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев подготовил 11 человек для обмена с Россией до конца.

Однако оккупационная власть на Донбассе уже заявила, что обмен пленными не состоится до согласования дорожной карты реализации минских соглашений в ТКГ.

Ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, ссылаясь на Кравчука, что Украина собиралась вернуть в рамках обмена всех на всех из России до 100 человек - военнослужащих и сотрудников украинских спецслужб, которые попали в плен. Это должно произойти до встречи лидеров государств Нормандского формата.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Контактная группа

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь