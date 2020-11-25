Україна ініціює позачергове засідання ТКГ наступного тижня

Українська сторона Тристоронньої контактній групі має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні. Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими.
Про це повідомляє прес-служба ТКГ.
Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути питання:
Нагадаємо, Леонід Кравчук запропонував ТКГ до кінця цього року провести зустріч лідерів "нормандської четвірки".
Крім того, раніше голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Київ підготував 11 осіб для обміну з Росією до кінця.
Проте окупаційна влада на Донбасі вже заявила, що обмін полоненими не відбудеться до погодження дорожньої карти реалізації мінських угод в ТКГ.
Раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, посилаючись на Кравчука, що Україна збиралася повернути в рамках обміну всіх на всіх з Росії до 100 осіб - військовослужбовців і співробітників українських спецслужб, які потрапили в полон. Це повинно відбутися до зустрічі лідерів держав Нормандського формату.